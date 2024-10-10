Manisa Basket Tarih Yazdı - Son Dakika
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Manisa Basket Tarih Yazdı

Manisa Basket Tarih Yazdı

Şampiyonlar Ligi'nde Saben Lee'nin 43 sayısıyla Manisa Basket, FMP'yi yenerek lider oldu.

10.10.2024 11:51
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TARİHİNDE ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, H Grubu'nda çıktığı üst üste ikinci deplasman maçını da kazanırken, Maccabi Tel Aviv'e transfer arifesindeki NBA patentli yıldız Saben Lee, takımını rekor kırarak liderliğe taşıdı. Grupta çıktığı ilk maçta geçen sezon Final Four oynayan UCAM Murcia'yı 103-97 yendikleri maçta Manisa ekibinde 36 sayıyla oynayan guard Lee, dün de Sırbistan'da FMP deplasmanında 43 sayıyla takımını 101-97'lik galibiyete ulaştırdı. Manisa Basket, grubunda çok önemli iki deplasman galibiyetiyle liderlik koltuğuna çıkıp son 16 turu için avantajı elde ederken, sezon başında NBA ekibi Phoenix Suns'tan transfer edilip kulübe yüksek bir bonservis kazandırarak Euroleague ekibi Maccabi Tel Aviv'e gitmesi beklenen Lee, Şampiyonlar Ligi rekorunu egale etti.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Keifer Sykes, 2019'da Sidigas Avellino'ta oynarken Banvit'e karşı 43 sayıyla oynamıştı. Saben Lee ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta 30 sayının üzerine çıkan ilk oyuncu oldu. Lee takım arkadaşlarıyla maç sonrası büyük sevinç yaşarken, FMP Antrenörü Sasa Nikitovic de maçın ardından, "Saben Lee'yi tutmak için her yolu denedik ama 43 sayı atmasını önleyemedik" açıklaması yaptı. Manisa Basket'te henüz ilk maçtaki performansı sonrası NBA'e dönüp Chicago Bulls ile anlaşan Freeman Liberty ise Sırbistan deplasmanında forma giymedi. Antrenör Ertuğ Tuzcukaya yönetimindeki Manisa Basket grupta sonraki maçında 22 Ekim'de Peristeri'yi ağırlayacak.

Kaynak: DHA

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