Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya ile yollar ayrıldı

Manisa Basket\'te Ertuğ Tuzcukaya ile yollar ayrıldı

Manisa Basket, Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile sözlerini sonlandırdı. Ligde 5'te 0 durumunda.

08.11.2024 16:29
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BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket'te sezonun başlamasına kısa süre kala Ozan Bulkaz'ın yerine göreve getirilen Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile de yollar ayrıldı. Ligde 5'te 0'la düşme hattında başlamasına rağmen Avrupa'da 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle grubunda lider olan Manisa ekibinde Tuzcukaya sezona Fenerbahçe Koleji'nde başlamış, ardından sürpriz bir şekilde kulübe imza atmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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