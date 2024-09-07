Manisa BBSK Karate Takımı Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonasında başarı elde etti

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Manisa BBSK Karate Takımı 4 takımla katıldığı Isparta'daki Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonasında bir 3'üncülük 2 de 5'incilik elde etti.

Isparta Işıkkent Spor Salonu'nda 5-7 Eylül tarihlerinde Enes Gündaşlı anısına Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Manisa'yı temsil etti.

Manisa BBSK karate takımı 1 üçüncülük, 2 beşincilikle turnuvayı tamamladı.

İkisi kızlar ikisi de erkekler olmak üzere 4 takımla şampiyonaya katılan Manisa BBSK, Mehmet Talha Kartal, Ayaz Taşar, Çınar Enis İlhan ve Ramazan Efe Ezer'den oluşan 2013-2014 Erkek Takım Kumite Türkiye 3'üncüsü, olurken, Ilgaz Taş, Berat Kazak, Furkan Efe Saltı ve Ahmet Can'dan oluşan 2011-2012 Erkek Takım Kumite Türkiye 5'incisi oldu.

Nurahsen Kocakaplan, Ecrin Taşdemir, Nehir Ümmügülsüm Ezer, Yağmur Toygar'dan oluşan 2011-2012 Kız Takım Kumite de Türkiye 5'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Takımımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA