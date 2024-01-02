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Manisa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Ahmet Kandemir Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Ahmet Kandemir Görevinden Ayrıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Ahmet Kandemir, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası veda mesajı yayınladı. Kandemir, takımın hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayan oyunculara ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Ahmet Kandemir Görevinden Ayrıldı
02.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:04
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılarak görevi sezon başında yerine geldiği Hakan Demir'e geri devreden antrenör Ahmet Kandemir veda mesajı yayınladı. Sözleşmesinin feshedilmesi sonrası kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu belirten Ahmet Kandemir, "Sezon başında Manisa'dan teklif aldığımda bana hedeflerinin Play-Off'a girmek ve tarihlerinde ilk kez yer aldıkları FIBA Europe Cup'ta ilk turu geçmek olduğunu bildirdiler. Ben de bu hedeflerin doğrultusunda iyi bir kadro kurulması ve gerekli sezon öncesi çalışmaların yapılması adına Kulüp Başkanı Bora Caylan ve Genel Menajer Nihat Mala'yla uyumlu hareket ettim" dedi.

Kandemir mesajında, "Geldiğimiz noktada takımımız hedeflenen Play-Off potasının içinde olmakla beraber Europe Cup'ta da son 16 aşamasında yer almakta, matematiksel olarak da son 8 şansını sürdürmektedir. Hedefler tutmasına rağmen kulübün ve basketbol takımının yönetimine dair iş ve çalışma prensipleri noktasında oluşan anlaşmazlıklar neticesinde karşılıklı olarak ayrılık kararı alındı. Profesyonellik çerçevesinde ben de bunu saygıyla karşıladım. Takımımızın hedeflerine tutunmasında büyük katkıda bulunan oyunculara ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür eder, Manisa BŞB'ye başarılar dilerim. Her maç bize sonsuz destek veren taraftarlara özel bir teşekkürü borç bilirim, onların omuz vermesi çok önemliydi. Play-Off ve Avrupa'daki hedeflerin devamının gelmesi konusunda Manisa'nın en büyük gücü yine taraftarları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Ahmet Kandemir Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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