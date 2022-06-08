Kulüpten yapılan açıklamaya göre Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende başantrenör Cabadak, yardımcı antrenör Göktuğ Dilbazer ve genel menajer Nihat Mala, sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cabadak ile devam edecek - Son Dakika

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