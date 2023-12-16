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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor'u ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattındaki yerini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor'u 3'te 3 hedefiyle ağırlayacak. Yabancı oyuncuların sakatlıkları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor\'u ağırlıyor
16.12.2023 - 10:53,
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MANİSA,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Bursaspor'u 3'te 3 hedefiyle ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Manisa ekibinde yabancılardan Roberson, Russell ve Anderson ile Sinan Sağlam'ın sakatlıkları sürüyor. İki ekip de bu sezon ligde çıktıkları 11 maçta 6'şar galibiyet elde etti.

Kaynak: DHA
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