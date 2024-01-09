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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'yı ağırlıyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'yı ağırlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda yarın Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak. Yeşil-beyazlı ekip, çeyrek finale çıkma umuduyla maçı kazanmaya çalışacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza\'yı ağırlıyor
09.01.2024 - 12:02,  Güncelleme: 12:03
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MANİSA,

FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, takımı geçen sezon ilk kez Avrupa arenasına taşıdıktan sonra geçtiğimiz günlerde yuvaya dönen Antrenör Hakan Demir yönetiminde yarın Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon Europe Cup'ta Ahmet Kandemir yönetiminde ön elemeler ve ilk turu zirvede tamamladıktan sonra ikinci turda oynadığı iki maçı da kaybeden yeşil-beyazlı ekip, çeyrek final iddiasını sürdürmek için yarın mutlaka kazanmaya çalışacak. İspanyol temsilcisi Zaragoza grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etmişti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Kandemir'den antrenörlüğü tekrar devralan Hakan Demir yönetimindeki ilk maçta Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda yenmişti.

Kaynak: DHA
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