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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya mağlup oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 3. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, gruptaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza\'ya mağlup oldu
10.01.2024 - 21:21,
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Salon: Muradiye

Hakemler: Radomir Vojinonic (Karadağ), Marius Ciulin (Romanya), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 10, Cruz 19, Mustafa Baki Görür 3, Anderson 4, Terry 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3, Luther 9, Ayberk Olmaz, Kaan Sarıaslan, Utku Yücedağ

Casademont Zaragoza: Bell-Haynes 12, Yusta 7, Mensia 6, McFadden 10, Watt 6, Gielo, Gonzales 7, Kravic 6, Sulejmanovic 11, Moreno 3

1. Periyot: 21-22

Devre: 30-36

3. Periyot: 52-53

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 3. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya mağlup oldu - Son Dakika


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