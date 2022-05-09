Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak istiyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak istiyor

09.05.2022 10:59

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Ceyhun Cabadak, bu seviyede kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Ceyhun Cabadak, bu seviyede kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Cabadak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında Federasyon Kupası'nı kazandıklarını anımsatarak, sezonu 2 kupayla tamamladıkları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Kulüp olarak 4 yıllık bir planlama yaptıklarını ve bu doğrultuda hedeflerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Cabadak, "Hedef doğrultusunda yatırımlarımızı arttırarak önce ligde kalmak, sonra play-off etabına kalmak için oynadık. Bu sene de ilk kez Süper Lig'e çıkma hedefiyle bir takım kurduk. Artık Manisa şehrinin, kulübün ve belirli dinamiklerin buna hazır olduğunu hissettiğimiz için böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik." dedi.

Cabadak, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak Federasyon Kupası'nı kazandıktan sonra bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini ifade ederek, "Sonrasında sakat oyuncularımız döndü. Kadroya 2 transfer yaptık. İstediğimiz seviyeye ulaştık. Son 23 maçın 20'sini kazanarak ligde zor bir işi başardığımızı düşünüyorum. Çünkü bu ligin rekabet seviyesi çok yüksek. Herkes birbirini yenebiliyor. Her salonda zorlu atmosfer oluyor. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve idari personelimizi kutluyorum." diye konuştu.

"Basketbol kültürü oluştu"

Gelecek sezon mücadele edecekleri ING Basketbol Süper Ligi için planlamalara başladıklarını aktaran Cabadak, "İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Çünkü bunun örneklerini görüyoruz. Birçok takım Süper Lig'e çıkıyor ve ilk senesinde Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne geri dönüyor. Önemli olan doğru yapılanmayla orada kalıcı olmayı sağlamak. Manisa'da belli bir basketbol kültürü ve kitlesi artık oluştu. Bunu sürdürülebilir hale getirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Cabadak, Manisa'yı Süper Lig takımları için zor bir deplasman haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Burada basketbola ciddi bir ilgi var. Manisa şehrine keyif verecek, onları maçlara getirecek bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Umut ediyorum bunu başarırız." açıklamasında bulundu.

Sinirlioğlu: "Bütçe her şey değil"

Basketbolculardan Berkay Sinirlioğlu, kazandıkları şampiyonlukla bütçenin başarı için en önemli şey olmadığını herkese gösterdiklerini kaydetti.

"Daha önce iki kupayla sezonu tamamlayan tek takım TOFAŞ'tı. Biz bu alanda ikinci olduk." diyen Sinirlioğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Bu çok anlamlı. Bütçe her şey değil. Bütçesi bizden daha iyi olan takımlar da vardı ama burada daha önemli olan şey takımın birlikteliği, birisi düştüğü zaman herkesin ona yardıma gitmesi, yönetim ve taraftarla bir olmaktı. Biz bunu başardık. Sezon içinde sakatlıklarımız oldu. Bir şekilde onların açıklarını kapatmaya çalıştık. Sakat arkadaşlarımız geri döndü ve daha da güçlendik. Takım olarak, tek yumruk olarak bunu başardık."

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak istiyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak istiyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak istiyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak istiyor

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ING Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 87 - Beşiktaş Icrypex: 80 ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 87 - Beşiktaş Icrypex: 80

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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