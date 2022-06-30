Kariyerinde üç İsveç Süper Ligi, bir Fransa Pro A şampiyonluğu bulunan Roberson, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Fransa Ligi temsilcilerinden Strasbourg 'da geçiren oyun kurucu John Roberson ile 2 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson'la 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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