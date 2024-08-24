Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Transferlerle Kadrosunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Transferlerle Kadrosunu Güçlendiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Transferlerle Kadrosunu Güçlendiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yaptığı transferler ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2008 doğumlu Cemre Güneş'i renklerine bağlayan Büyükşehir Belediyespor, yeni transferler için imza töreni düzenledi.

24.08.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yaptığı transferler ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2008 doğumlu Cemre Güneş'i renklerine bağlayan Büyükşehir Belediyespor, yeni transferler için imza töreni düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni yaptığı transfer ile kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Yeni transferler için Manisa Büyükşehir Belediyesi Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kümüştekin ve Cemre Güneş'in aile üyeleri yer aldı. Cemre Güneş attığı imza ile Manisa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da smaçör mevkiinde forma giyecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ayrıca Güneş'i altyapıda da oynamak için renklerine bağladı.

"Burayı çok istemiştim"

Yeni transfer olan Cemre Güneş imza töreni sonrasında, "2. Lig'de altyapıda çok önemli başarılara imza atmak istiyorum. İkisinde de çok büyük hedeflerim var derece yapmak istiyorum bu sene. Manisa BBSK'ya transfer olmam çok zorlu bir süreçti ama burayı çok istemiştim. Her şey şuan çok güzel gidiyor antrenmanlar olsun, çalışmalar olsun. Umarım bütün sezon boyunca böyle devam eder" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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