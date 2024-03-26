Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Cemre Çimen, Türkiye Yıldız Bayanlar Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Cemre Çimen, Türkiye Yıldız Bayanlar Şampiyonu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'nden Cemre Çimen, Türkiye Yıldız Bayanlar Şampiyonu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde forma giyen Cemre Çimen, Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım seçmelerinde yer aldı. A finalde mücadele eden Çimen, 50 metre serbestte en iyi zamanı elde ederek Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonu oldu.

26.03.2024 15:06  Güncelleme: 15:09
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde forma giyen Cemre Çimen, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım seçmelerinde yer aldı. Yeşil-beyazlı Cemre Çimen, A finalde mücadele edip 50 metre serbestte en iyi zamanı elde ederek, Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yüzme Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmesi, 22-24 Mart tarihleri arasında, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan müsabakalarla yüzme tutkunlarını bir araya getirdi. Organizasyon heyecan dolu mücadelelere sahne olurken sporcular, nefes kesen bir rekabetle yarışmalarda boy gösterdi. Manisa BBSK'nın başarılı sporcularında Cemre Çimen de Edirne'de gerçekleştirilen yarışmalarda yüzdü. A finalde mücadele eden Çimen, kıran kırana geçen müsabakaların sonucunda 50 metre serbestte en iyi zamanı elde etti. Bu sonuçla yeşil-beyazlı yüzücü Çimen, Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonu oldu.

Gösterdiği performansla yüzme tutkunlarından tam not alan Manisa BBSK'lı sporcu Cemre Çimen şampiyonluk başarısıyla şehrini gururlandırdı. Çimen, elde ettiği bu dereceyle Central European Meet ve Comen Yıldızlar Milli Takım kadrosunda yer almak için ilk etabı başarıyla tamamladı. 2-4 Mayıs tarihlerinde yine Edirne'de Milli Takım seçmelerinin ikinci aşaması gerçekleştirilecek. Çimen, eğer gelecek müsabakalardan da aynı sonuçla ayrılırsa Milli Takım kadrosunda yer alacak. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yücel, gayretli çalışmaları sayesinde kazandığı şampiyonluk dolayısıyla Cemre Çimen'i kutlayıp Mayıs ayında düzenlenecek Milli Takım seçmelerinin son aşaması için de başarı dileklerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Cemre Çimen, Türkiye Yıldız Bayanlar Şampiyonu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Cemre Çimen, Türkiye Yıldız Bayanlar Şampiyonu oldu - Son Dakika
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