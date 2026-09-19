Manisa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı'nı 29-23 yenerek 4. haftada galip geldi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı'nı 29-23 yenerek 4. haftada galip geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadelede Odunpazarı'nı 29-23 mağlup etti. İlk yarısı 13-11 Manisa üstünlüğüyle geçilen maçta konuk ekip, salondan 29-23 galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı'nı 29-23 yendi.
Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13-11 önde tamamladı.
Konuk ekip, karşılaşmadan 29-23 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?