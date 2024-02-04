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Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tofaş'ı 91-89 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tofaş'ı 91-89 mağlup etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tofaş\'ı 91-89 mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında 5'inci sırada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tofaş'ı 91-89 yenerek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldı. Cruz'un 30 sayı, 6 asistlik performansıyla Manisa ekibi galibiyete büyük katkı sağladı.

04.02.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 17, Cruz 30, Luther 8, Ege Arar 10, Anderson 7, Mustafa Baki 3, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 16, Barış Çağan

TOFAŞ: Winston 22, Tolga Geçim, Denmon, Obrien 14, Wiley 21, Özgür Cengiz 9, Homesley 11, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 8, Batın Tuna

1'İNCİ PERİYOT: 23-17

İLK YARI: 42-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-58

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında 5'inci sırada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor son 5 maçta 4'üncü galibiyetini evinde Tofaş'ı yenerek aldı: 91-89. Muradiye Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodu 23-17, ilk yarısı 42-36 sonuçlandı. Tofaş üçüncü periyotta skoru 58-58'e getirse de son 10 dakikalık bölümde rakibine yine üstünlük kuran ev sahibi salondan 2 sayı farkla, 91-89'luk galibiyetle ayrıldı. Ligde 19 maçta 11 galibiyete ulaşan Manisa ekibinde Cruz 30 sayı, 6 asistle takımının galibiyetine büyük katkı yaptı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tofaş'ı 91-89 mağlup etti - Son Dakika
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