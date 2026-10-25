Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zeren Spor'a 3-2 yenilerek 4. yenilgisini aldı

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5'inci haftada konuk ettiği Zeren Spor'a 3-2 mağlup oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 23-25, 25-18, 23-25, 25-18 ve 11-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Manisa temsilcisi 4'üncü yenilgisini alırken, Başkent ekibi ise 2 galibiyete ulaştı.