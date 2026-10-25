Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zeren Spor'a 3-2 yenilerek 4. yenilgisini aldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zeren Spor'a 3-2 yenilerek 4. yenilgisini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Muradiye Spor Salonu'nda ağırladığı Zeren Spor'a 3-2 yenildi. Bu sonuç Manisa ekibine 4'üncü yenilgiyi getirirken, Başkent ekibinin galibiyet sayısı 2 oldu.
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5'inci haftada konuk ettiği Zeren Spor'a 3-2 mağlup oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 23-25, 25-18, 23-25, 25-18 ve 11-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Manisa temsilcisi 4'üncü yenilgisini alırken, Başkent ekibi ise 2 galibiyete ulaştı.
Kaynak: DHA
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