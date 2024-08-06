Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Karateciler 14 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Karateciler 14 Madalya Kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Karateciler 14 Madalya Kazandı

Merhum Murat Eşsiz adına düzenlenen karate turnuvasında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

06.08.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Merhum Murat Eşsiz adına bu sene 3'üncüsü düzenlenen karate turnuvasında, Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler 14 madalya kazandı. 2-3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde Manisa'da düzenlenen turnuvada sporcular 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Manisa'da 2001 yılında Mesir Karate Spor Kulübünü kuran ve Manisalıların karate sporuyla tanışmasını sağlayan, 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Merhum Murat Eşsiz anısına bu sene 3'üncü düzenlenen İller Arası Murat Eşsiz Karate Turnuvası, 2-3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde Manisa Muradiye Spor Salonu'nda düzenlendi. 30 ilden, 110 kulüp ve bin 850 sporcunun katıldığı turnuvada, Manisa Büyükşehir Belediyespor karatecileri 14 madalya kazandı. Mehmet Talha Kartal, Nurbade Büber, Gülçin Akyıldız altın madalya kazanırken; Ilgın Gülal, Ahmet Can, Nurahsen Kocakaplan, Tuba Belge, Batuhan Bayır, Yelda Macidi gümüş madalyanın sahibi oldu. Sevde Aygül, Serra Çetinkaya, Çınar Enis İlhan, Zehra Kocakaplan, Ceylin Ferihan Uyanık ise turnuvadan bronz madalya ile ayrılarak, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ismini turnuvada duyurdu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Karateciler 14 Madalya Kazandı - Son Dakika

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