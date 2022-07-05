Manisa'da Adala Mahallesi fırtınası esti - Son Dakika
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Manisa'da Adala Mahallesi fırtınası esti

05.07.2022 15:13
Manisa'da Adala Mahallesi fırtınası esti

Manisa'nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi'nde yeni kurulan Adalaspor Kulübü Karate takımı, Minik ve Yıldızlar Manisa Karate İl Birinciliği şampiyonasında 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi'nde yeni kurulan Adalaspor Kulübü Karate takımı, Minik ve Yıldızlar Manisa Karate İl Birinciliği şampiyonasında 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Gelecek nesillere daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan Adalaspor Kulübü Karate takımı, Manisa ve İzmir'de katıldığı turnuvalarda madalyaları topladı. Karate Federasyonu Manisa Karate İl Temsilciliği Faaliyet Programında yer alan Minik ve Yıldızlar Manisa Karate İl Birinciliği şampiyonası, 6 kulüp ve 120 sporcunun katılımıyla Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Karate Antrenörü Deniz Ürkmez öncülüğünde şampiyonaya katılan Adalaspor Kulübü Karate takımı, kazandığı 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile Manisa 3. oldu.

Adalaspor Karate Takımı, İzmir Karate İl Temsilciliğinin düzenlediği, 9 İl 19 Kulüp 600 sporcunun katılımı ile Katip Çelebi Üniversitesi Spor salonunda gerçekleştirilen 15 Temmuz Milli Birlik Günü Karate Turnuvasından da 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

İlk kez katıldıkları turnuvadan madalyalarla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı Suat Pekçolak "Bize bu gururu yaşatan sporcularımızı, Antrenörümüz Deniz Ürkmez'i tebrik ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelecek" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Adala Mahallesi fırtınası esti - Son Dakika

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