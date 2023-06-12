Manisa'da amatör futbol maçında kavga: 2 futbolcu hastanelik oldu

Manisa 1. Amatör kümede Horozköyspor- Koldere FK karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte saha karıştı. Futbolcularıntekme tokat birbirlerine saldırdığı kavgada 2 oyuncu hastanelik oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ZOR AYIRDI

Horozköysporlu oyuncular, Koldere oyuncularına fiziki saldırıda bulundu. Tekme ve yumrukların isabet ettiği Koldere FK forması giyen Mücahit Coşkun ve Tarık Doğan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Çevik kuvvet ekipleri saha içindeki kavgayı güçlükle yatıştırdı. Darp raporu alan oyuncular, rakip oyuncular hakkında şikayetçi oldu.

DARP RAPORU ALDILAR

Darp raporu alan oyuncular, rakip oyuncular hakkında şikayetçi oldu. Kavgaya karışan oyuncuların olayların ardından alacağı cezalar gözlemci raporu ardından belli olacak.