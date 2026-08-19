Manisa'da Gençlik ve Spor Projeleri Ele Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Gençlik ve Spor Projeleri Ele Alındı

Manisa\'da Gençlik ve Spor Projeleri Ele Alındı
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Vali Özkan, gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirmek için Kasapoğlu ve AK Parti heyetiyle görüştü.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile bir araya geldi. Görüşmede Manisa'da devam eden ve planlanan yatırımların yanı sıra gençlik ve spor alanındaki projeler ele alındı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 66. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette Manisa'nın devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirildi. Görüşmede özellikle gençlik ve spor alanındaki çalışmalar, spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel imkanların artırılmasına ilişkin projeler masaya yatırıldı.

Manisa'nın potansiyelini ileriye taşıyacak projeler değerlendirildi

Toplantıda, kentin farklı alanlarında hayata geçirilen yatırım ve projeler ile kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Manisa'nın sahip olduğu potansiyelin daha ileri seviyeye taşınması için gerçekleştirilebilecek yeni projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Özkan, Manisa'da gençlik ve spor alanına önemli katkılar sunan Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ederek, şehrin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Görüşmede Manisa'nın geleceğine yönelik yatırımların yanı sıra gençlerin sosyal, kültürel ve sportif imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

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