Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı - Son Dakika
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Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı

02.06.2022 12:16
Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kayıtları Manisa'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kayıtları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz döneminde gerçekleşecek GSB Spor Okulları eğitimleri, 20 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek. Manisa merkez ve 17 ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan GSB Spor Okulları çerçevesinde; atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, eskrim, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, voleybol, tenis, muay thai, wushu, atıcılık ve yüzme branşlarında kurslar verilecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde antrenörler eşliğinde verilecek olan eğitimler ile 6-16 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 20 farklı branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak. Kayıtlar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi ve İlçe Müdürlükleri tarafından alınıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bizler yaz spor okullarını çok fazla önemsiyoruz. GSB Spor Okulları, yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından çocuklarımız ve gençlerimiz için çok güzel bir fırsat. Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için uzman antrenör kadromuzla ve modern spor tesislerimizle daima halkımızın hizmetindeyiz. Hedefimiz bu yaz 40 bin çocuk ve gencimizi sporla buluşturmak.

Velilerimiz çocuklarını yaz boyunca kayıtlarını yaptırabilirler. Tüm Manisalıları GSB Spor okullarımıza bekliyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı
Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı
Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı
Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı
Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı
Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı
Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

gençlik, Manisa, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da GSB Spor Okulları kayıtları başladı - Son Dakika


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