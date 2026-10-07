Manisa'da İl Spor Güvenlik Kurulu 2026-2027 sezonu için risk analizini görüştü - Son Dakika
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Manisa'da İl Spor Güvenlik Kurulu 2026-2027 sezonu için risk analizini görüştü

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Manisa\'da İl Spor Güvenlik Kurulu 2026-2027 sezonu için risk analizini görüştü
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Manisa'da 2026-2027 spor sezonunda yapılacak müsabakaların güvenliği için İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda müsabaka öncesi risk analizlerinin yapılması ve tesislerdeki eksikliklerin giderilmesi kararlaştırıldı.

Manisa'da 2026-2027 spor sezonunda gerçekleştirilecek müsabakaların güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılabilmesi amacıyla İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda müsabakalar öncesinde risk analizlerinin yapılması, risk seviyelerinin belirlenmesi ve buna göre güvenlik tedbirlerinin planlanması kararlaştırıldı.

Valilik Brifing Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2026-2027 spor sezonunda Manisa'da gerçekleştirilecek müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri, müsabakaların risk seviyeleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi. Her müsabaka öncesinde risk analizlerinin yapılması, risk skorlarının belirlenmesi ve risk seviyesine göre gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanarak uygulanması ele alındı.

Spor tesislerinin güvenlik durumu da masaya yatırıldı. Merkez ve ilçelerde bulunan tesislerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, acil nitelikteki eksikliklere öncelik verilmesi ve diğer eksikliklerin ilgili kurumların koordinasyonunda çözüme kavuşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, spor kulüpleri ve diğer ilgili kurumların müsabaka güvenliği kapsamındaki görev ve sorumlulukları görüşüldü.

Vali Özkan: "Sporun birleştirici ruhunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur"

Vali Vahdettin Özkan, spor müsabakalarının güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Spor; farklı düşünceleri, farklı renkleri ve farklı takımları aynı heyecan etrafında buluşturan, toplumumuzun birlik ve beraberliğine katkı sağlayan önemli bir değerdir. Bu anlayışın korunması ve spor müsabakalarının herkes için güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Müsabaka güvenliğinde kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapan Özkan, "İlimizde gerçekleştirilen her müsabakanın öncesinde, esnasında ve sonrasında gerekli tedbirlerin eksiksiz şekilde alınması, kurumlarımızın görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Spor tesislerinin güvenlik standartlarının sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Özkan, tespit edilen eksikliklerin bir an önce giderilmesi için ilgili kurumların gerekli çalışmaları titizlikle yürüteceğini söyledi.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da müsabakalarda yaşanabilecek istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Vali Özkan, Manisa'da sporun dostluk ve kardeşlik ruhu içerisinde yaşanmasını istediklerini belirterek, taraftarların da müsabakaların coşku ve heyecanını herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden yaşamalarının önemine dikkat çekti.

Toplantı, spor sezonunun huzurlu ve güvenli şekilde geçirilmesi amacıyla katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Vahdettin ÖzkanGüvenlikManisaGüncelSporSon Dakika

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