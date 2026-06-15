Manisa'da Yeşilay Bisiklet Turu - Son Dakika
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Manisa'da Yeşilay Bisiklet Turu

Manisa\'da Yeşilay Bisiklet Turu
15.06.2026 12:32
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Manisa'da sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Manisa'da sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla '13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu' gerçekleştirildi.

Yeşilay Manisa Şubesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, gençler ve vatandaşlar sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal çevirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu; Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı, 1713 Sokak ve Atatürk Bulvarı güzergahının ardından yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Farklı yaş gruplarından yoğun katılımın olduğu etkinlikte, sporun sağlıklı yaşam üzerindeki etkisine ve bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte konuşan Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece bisiklet sürmek için değil, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan en önemli güçlerden biridir. Yeşilay olarak amacımız; çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam kültürüyle buluşmasına katkı sunmaktır. Bu anlamlı etkinliğe destek veren kurumlarımıza ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Manisa, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Yeşilay Bisiklet Turu - Son Dakika

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