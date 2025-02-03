Manisa FK, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Fatih Karagümrük maçında görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA
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