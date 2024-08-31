Manisa FK - Adanaspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK - Adanaspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından takımının performansını değerlendirerek ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını belirtti. Adanaspor Teknik Direktörü Francois Ciccolini ise takımın teknik olarak daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.

31.08.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Manisa FK - Adanaspor maçının ardından

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş:

"Bu mücadelenin karşılığını ilerleyen haftalarda alacağımızı düşünüyorum"

Adanaspor Teknik Direktörü Francois Ciccolini:

"Teknik olarak çok daha çalışmamız gerekiyor"

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Maçı almak istediğimiz bir haftaydı. Sonrasında kendimizi çok daha farklı bir noktaya koyabileceğimiz oyun içerisinde olacağımızı biliyorduk. Bugün oyuna baktığımızda oyunda her şeyi deneyen bir oyuncu grubu vardı. Hem mücadele anlamında hem de maç önü konuştuklarımızı hangi senaryolar üzerinden neler olabileceğini konuşmuştuk. Hepsini birebir yaşadık ve çok fazla maçın hakimi olarak topun bizde kalma süresi aynı zamanda bununla beraber oyunun ceza sahası içerisinde çok fazla girişi oldu. Fakat bugün şunu diyebiliriz, gol yoktu oyunun içerisinde. Golle sonuçlandıramadık işi. Bir de penaltıyı kaçırınca çok daha farklı olabilecek bir oyun ister istemez bu seviyeye geldi. Tekrar ikini devre inanılmaz bir dönüş, inanılmaz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bu yüzden de beraberlikle ayrıldık. Bu süreç bizim için pozitif gidiyor. Oyuncu gurubumla beraber güzel bir birliktelik oluşturmaya başladık. Bu mücadeleyi, bu oyun gücünü ilerleyen haftalarda çok daha fazla karşılığını alacağımı düşünüyorum. Dinleneceğiz, biraz futboldan uzaklaşıp tekrardan odaklanıp kalan bölüme güzel bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Francois Ciccolini ise, "Bugün 1 puan aldık. Üzerimizdeki baskıyı biraz da olsa kırmış olduk. İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İkinci yarı çok geri çekildik. Bundan dolayı da karşı takıma çok pozisyonlar verdik. Teknik olarak çok daha ustalaşmamız, çalışmamız gerekiyor. Bugün aldığımız puanı Süleyman hocamıza adıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adanaspor, Manisa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK - Adanaspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı
22:17 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi’ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
21:40 Canlı anlatım Adana’da gol yağmuru var Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
09:21 Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 22:58:42. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa FK - Adanaspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement