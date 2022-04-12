Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

12.04.2022 19:33
Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından topla dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Altınordu maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

YORUMLAR
500
MKE Ankaragücü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı MKE Ankaragücü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Altınordu, Spor Toto, Manisa, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
19:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:42 75 yaşındaki yolcuya saldıran İETT şoförü tutuklandı
18:27 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıda, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 19:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement