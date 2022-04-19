Manisa FK, Balıkesirspor maçına hazır - Son Dakika
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Manisa FK, Balıkesirspor maçına hazır

19.04.2022 18:11
Manisa FK, Balıkesirspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın Balıkesirspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın Balıkesirspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Manisa FK'de sakatlığı süren Dever Orgill ve Nizamettin Çalışkan ile cezalı Sadi Karaduman dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Melis Özçiğdem yönetecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Balıkesirspor maçına hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa FK, Balıkesirspor maçına hazır - Son Dakika
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