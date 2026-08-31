Manisa FK Beraberlik Serisi Yaşadı - Son Dakika
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Manisa FK Beraberlik Serisi Yaşadı

Manisa FK Beraberlik Serisi Yaşadı
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Manisa FK, ilk 2 galibiyetin ardından Sivasspor ve Bodrum FK ile berabere kalarak 8 puana ulaştı.

1'NCİ Lig'de ilk haftada deplasmanda Boluspor'u 2-1, evinde de Vanspor'u 4-1 yenerek sezona çok iyi giriş yapan Manisa Futbol Kulübü, beraberlik serisi başlattı. Ligin 3'üncü haftasında dış sahada Sivasspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde Bodrum FK ile de yenişemedi. Golsüz sona eren maçın ardından Manisa Futbol Kulübü 8 puana yükselip ilk 7 içinde yer buldu. Manisa FK'da Teknik Sorumlu Selman Coşkun, kazanmaya yakın oynadıklarını ifade etti.

Ofansif anlamda iyi bir görüntü ortaya koyduklarını belirten Coşkun, "Taraftarımızın önünde galibiyet almak istiyorduk. Organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarı özelinde savunma kurgumuzu birazcık daha öne çıkardığımızda rakibin topla birlikte blok aralarında buluşmasını engelleyip kazandığımız toplarla da hızlı hücumlar denedik. Topa sahipken sadece kanat ortalarıyla değil ceza sahası içerisine farklı bölgelerden farklı oyuncularla girişler denedik ve bu şekilde pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda golü bulabilirdik. Ciddi bir mücadele oldu. Her iki takım da sahada istekli ve arzuluydu. Coşkulu bir mücadele oldu" dedi. Manisa FK ligde perşembe günü Iğdır FK deplasmanına çıkacak.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Bodrum, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK Beraberlik Serisi Yaşadı - Son Dakika

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