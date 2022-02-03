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Manisa FK bir kez daha 3'te 3 peşinde - Son Dakika

Manisa FK bir kez daha 3'te 3 peşinde

03.02.2022 11:13
Manisa FK bir kez daha 3'te 3 peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'e verilen ara sonrası zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, bu sezon ikinci kez 3'te 3 yapmak için kenetlendi.

Spor Toto 1'inci Lig'e verilen ara sonrası zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, bu sezon ikinci kez 3'te 3 yapmak için kenetlendi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de sezonun ilk 3 maçında İstanbulspor (D), Altaş Denizlispor ve Gençlerbirliği'ni (D) yenerek müthiş bir başlangıca imza atan siyah-beyazlılar, aynı seriyi tekrarlamak için galibiyete kilitlendi.

Ligde son 2 maçında yine Denizlispor (D) ve Gençlerbirliği'ni dize getiren Manisa ekibinde teknik direktör Turgay Altay, arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Son 9 maçımızda sadece 1 yenilgi aldık. Üst üste gelen galibiyetlerle ise alt sıralardan uzaklaşıp, Play-Off potasına yaklaştık. Erzurumspor iyi bir takım ancak biz de çıkıştayız. Tek hedefmiz iyi bir sonuçla evimize dönmek ve serimizi sürdürmek" dedi.


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Erzurumspor Kulübü, Denizlispor, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK bir kez daha 3'te 3 peşinde - Son Dakika Spor


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