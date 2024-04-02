Manisa FK, Bodrum FK\'ya 1-0 mağlup oldu

Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.