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Manisa FK, Boluspor deplasmanında eksiklerine rağmen galibiyet için mücadele edecek - Son Dakika
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Manisa FK, Boluspor deplasmanında eksiklerine rağmen galibiyet için mücadele edecek

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor'a konuk olacak. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle eksik kadro ile mücadele edecek olan Manisa FK, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Manisa FK, Boluspor deplasmanında eksiklerine rağmen galibiyet için mücadele edecek
20.12.2023 - 10:55,  Güncelleme: 10:57
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1'inci Lig'de son olarak evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü 16'ncı hafta müsabakasında yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Manisa FK'da sakatlıkları süren stoper Ayberk ve sağ kanat Korenica'nın yanı sıra kart cezalıları Lima, Tugay ve Muhammet maçta forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, zorlu deplasmandan kazanarak döneceklerine inandığını söyledi. Özköylü, "İki maçımız kaldı. Önce Boluspor karşılaşmasına odaklandık. Eksiklerimiz var ancak elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu. Siyah-beyazlı ekibin ligde 18 puanı bulunuyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa FK, Boluspor deplasmanında eksiklerine rağmen galibiyet için mücadele edecek - Son Dakika
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