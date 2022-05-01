Manisa FK - Bursaspor maçının ardından - Son Dakika
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Manisa FK - Bursaspor maçının ardından

01.05.2022 19:22
Manisa FK - Bursaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig 35. hafta maçında konuğu Bursaspor'a 3-1 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, rahat kazanabilecekleri bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig 35. hafta maçında konuğu Bursaspor'a 3-1 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, rahat kazanabilecekleri bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alacakları 3 puanın büyük anlam taşıdığı önemli bir maça çıktıklarını ilk yarıda, müsabakayı kazanacak pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremedikleri için devrenin 1-1 eşitlikle tamamlandığını hatırlattı.

"Son vuruşlarda etkisiz bir görüntü sergiledik" diyen Altay, şunları kaydetti:

"Bir de penaltı kaçırdık. İkinci devrenin hemen başında çok basit bir hata ile gol yedikten sonra oyundan da bir parça koptuk. Sonrasında defansif hata sonucu bir kişi eksik kaldık ve penaltı ile kalemizde 3. golü gördük. Rahat kazanacağımız, oyunu domine edeceğimiz, iç sahadaki serimizi sürdürebileceğimiz bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Gerçekten anlamlandıramıyorum. Bu kadar iyi başlayan, oyunu kontrol eden bir takımın işlerinin tersine dönmesi, kendi açımdan da sorgulanması gereken bir durum. Anlamsız bir mağlubiyet yaşadık."

Play-off şanslarının kalmadığına dikkati çeken Altay, sezonun geri kalanını en iyi şeklide tamamlayıp, gelecek sezonun planlanmasına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Antrenörü Fatih Şen de ligde kalmak için kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını anımsatarak, "Bugün çocuklar iyi mücadele ettiler, iyi oynadılar, çok şükür başardılar, şimdi Ümraniye maçımız var. O maçı da kazanırsak, bu takımı ligde tutmaya çalışıyoruz ve bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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