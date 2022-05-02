Manisa FK'da Altay gitti, Bayraktar geldi - Son Dakika
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Manisa FK'da Altay gitti, Bayraktar geldi

02.05.2022 12:06
Manisa FK'da Altay gitti, Bayraktar geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a 3-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü'nde flaş gelişmeler yaşandı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a 3-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü'nde flaş gelişmeler yaşandı. Bitime 2 maç kala Play-Off yarışına büyük oranda havlu atan siyah-beyazlılarda teknik direktör Turgay Altay ile yollar akşam saatlerinde resmen ayrılırken, takım aynı gece Akademi Direktörü Levent Bayraktar'a emanet edildi. Altay ile ayrılığı kamuoyuna duyuran Manisa FK yönetimi yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda kalan 2 maçta Akademi Direktörümüz Levent Bayraktar takımımızın başında yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Serkan Özbalta ve Naci Şensoy ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Turgay Altay, Manisa Futbol Kulübü'nün başında 25 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Altay yönetimindeki Manisa FK, 1'inci Lig'de 10 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde itti. Manisa FK yönetimi, Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan Bursaspor maçında rakip takım taraftarının tribünlere girmesiyle ilgili de bir açıklama yayımladı. Kulüp, "Stadımıza bilgimiz ve dahilimiz dışında rakip takım taraftarı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu olayların tespiti ile ilgili her türlü adım atılacaktır" denildi.


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Spor Toto, Bursaspor, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da Altay gitti, Bayraktar geldi - Son Dakika


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