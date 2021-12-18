Manisa FK'da hedef galibiyet

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Tuzlaspor'la puan mücadelesine çıkacak.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Konuk Manisa FK'da sakatlığı süren Bedirhan'ın yanı sıra kart cezalısı Mehmet Yılmaz maçta forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, İstanbul'dan galibiyetle döneceklerine inandığını söyledi. Ligde son 5 maçtır kaybetmeyen Manisa ekibi 19 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.
Kaynak: DHA
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