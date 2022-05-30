Manisa FK'da iki yolcu - Son Dakika
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Manisa FK'da iki yolcu

30.05.2022 12:03
Manisa FK'da iki yolcu

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi sportif direktörlüğe Levent Devrim, teknik direktörlüğe ise Levent Eriş'i getiren Manisa Futbol Kulübü, kadro yapılanmasına başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi sportif direktörlüğe Levent Devrim, teknik direktörlüğe ise Levent Eriş'i getiren Manisa Futbol Kulübü, kadro yapılanmasına başladı. Önümüzdeki sezonda iddialı bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılarda Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa'yla yolların ayrılacağı öğrenildi. Geçen sezon başında Gaziantep Futbol Kulübü'nden transfer edilen deneyimli futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü ve bir sene daha sözleşmesi bulunan Sousa'yla karşılıklı olarak vedalaşılacağı kaydedildi. Siyah-beyazlıların Slovenya ekibi Mura'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nino Kouter'in de ülkesinden gelen teklifi değerlendirmek istediği ve görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Kouter'le de büyük ölçüde yolların ayrılacağı iddia edildi.


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Kaynak: DHA

Levent Devrim, Levent Eriş, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da iki yolcu - Son Dakika


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