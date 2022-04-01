Manisa FK deplasmanda Boluspor'la oynayacak - Son Dakika
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Manisa FK deplasmanda Boluspor'la oynayacak

01.04.2022 11:35
Manisa FK deplasmanda Boluspor'la oynayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak.

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalıları Hakan, Sousa ve Landre Boluspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Turgay Altay, arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Boluspor karşısında hedefimiz mutlak galibiyet. Kazanıp yeniden çıkışa geçmek ve Play-Off hattına yaklaşmak istiyoruz" dedi.Manisa FK ligde bitime 8 maç kala 37 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.


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MKE Ankaragücü, Spor Toto, Boluspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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