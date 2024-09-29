Manisa FK Deplasmanda Mağlup

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1'inci Lig'de Kocaelispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Manisa Futbol Kulübü, Boluspor deplasmanından puansız ayrıldı. İkinci yarıda yediği gollerle rakibine 2-0 mağlup olan Manisa FK'da galibiyet serisi son bulurken, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş şu ana kadar oynadıkları en coşkusuz mücadeleyi sergilediklerini dile getirdi. Maçın başında girdikleri pozisyonu değerlendirmediklerini belirten Çavuş, "Bu oynadığımız 7'nci maç ve şu ana kadar oynadığımız coşkusu en düşük maçlardan bir tanesiydi. Maç öncesi oyuncularımla Boluspor'un oyunu nasıl oynayabileceğini, sahadaki oyun sistemini veya savunmayı nasıl bir durumda yaptıklarını çok iyi analiz etmiştik. Ancak, maçın başında yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik, oyun çok farklı olabilirdi. Ne yazık ki gol pozisyonunu değerlendiremedik" dedi.

Çağdaş Çavuş, takımının 6 haftadır gösterdiği oyun coşkusunu bu maçta sahaya yansıtamadığını dile getirerek, oyuncuların motivasyon eksikliğinden dolayı performanslarının düşük kaldığını ifade etti. Toparlanacaklarını belirten Çavuş sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maalesef içeride de bu oyuncu coşkusundan biraz uzak oyuncu sayısı fazlalaşınca, sonuç da bu şekilde oldu. Ancak oyuncu grubum bunu çok çabuk atlatıp, bir sonraki maça yine konsantre olacaktır. Bu oyun coşkusunu yeniden yakalayacağız. Biz bu oyun coşkusu ve oyun durumunu tekrardan yenileyip devam edeceğiz. Umut ediyorum ki bir sonraki maçta bunu çok güzel yapacak oyuncu grubum."