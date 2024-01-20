Manisa FK, Djokanovic ve Osmanoğlu\'nu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic ve savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü forması giyen 22 yaşındaki Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic'i sezon sonuna kadar kiraladı, Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği tecrübeli savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Djokanovic, takımın Süper Lig hedefine katkı sunmak istediğini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü ile ilgili güzel bilgiler aldım. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla tek hedefimiz sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek." dedi.

Sinan Osmanoğlu da kulübün hedef ve projelerini bildiğini dile getirerek, "Manisa Futbol Kulübünün hedeflerini ve projelerini biliyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Hedefimiz sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak. Takım arkadaşlarımla çok çalışıp bunu başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan da takıma iki transferle güç kattıklarını anlatarak, "İki oyuncunun da takımımıza önemli katkı vereceğine inanıyoruz. Bizim için çok önemli iki transferi bitirdiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz Süper Lig ve bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarımızı yürütüyoruz. Transferlerin kulübümüze, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.