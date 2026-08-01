Manisa FK Erciyes Kampını Tamamladı - Son Dakika
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Manisa FK Erciyes Kampını Tamamladı

Manisa FK Erciyes Kampını Tamamladı
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Manisa FK, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kampı'ndaki 2. etap çalışmalarını bitirdi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı 1'inci etap kampının ardından hazırlıklarını sürdürdüğü 2'nci etap çalışmalarını da tamamladı.

Manisa FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Siyah-beyazlı ekip, 7 Temmuz'da başladığı 1'inci etap kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlamıştı. Ege ekibinde futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından 21 Temmuz'da 2'nci etap çalışmaları başlamıştı. Manisa FK, Erciyes kampını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının ilk 2 etabını Kayseri kampında geçirmiş oldu. Futbolculara verilen iznin ardından Ege temsilcisi yarın kulüp tesislerinde 7 Ağustos'ta karşılaşacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: DHA

Erciyes, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK Erciyes Kampını Tamamladı - Son Dakika

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