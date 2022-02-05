Manisa FK, Erzurum deplasmanında

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanıp üst sıralara doğru tırmanan Manisa Futbol Kulübü, yarın zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Tarık Güldal görev alacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Hakan Barış müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Turgay Altay, Erzurum deplasmanından istedikleri sonucu alacaklarını belirterek, "İyi bir grafiğimiz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Zorlu mücadeleyi kayıpsız geçeceğimize inancım tam" dedi.

- Manisa