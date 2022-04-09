Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak

09.04.2022 11:55
Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Beypiliç Boluspor'u mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Yılport Samsunspor'la mücadele edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Beypiliç Boluspor'u mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Yılport Samsunspor'la mücadele edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda 13.30'da oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Tabekou maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Turgay Altay, Samsunspor'u yenip seri başlatmak istediklerini söyledi. Sonuna kadar Play-Off'u zorlayacaklarını belirten Altay, "Bizim için her maç final niteliğinde. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

Manisa FK ligde 40 puanla 8'inci sırada haftaya başladı.


- Manisa
YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off derbisi Spor Toto 1. Lig'de Play-Off derbisi Boluspor Teknik Direktörü Erginer, istifasının kabul edilmediğini açıkladı Açıklaması Boluspor Teknik Direktörü Erginer, istifasının kabul edilmediğini açıkladı Açıklaması

Samsunspor, Spor Toto, Boluspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:01:58. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement