Manisa FK, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK evinde ağırladığı Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada savunma arkasına sarkan Lima ceza sahası sağ çaprazından girdiği pozisyonda vuruşunu yaptı, Top az farkla auta çıktı.
13. dakikada Thuram'ın ceza sahasına ortasında Ampem'in kale dibinden şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada Thuram'ın topla ceza sahasına girip içeriye çevirdiği topla buluşan Seslar penaltı noktası üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
32. dakikada Manisa FK'nın taç atışında topla buluşan Topalli ceza sahası dışında sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
39. dakikada Manisa FK atağına kaleci Muhammet'ten topu çalan Lima kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Kaya penaltı noktasını işaret etti.
40. dakikada penaltı kullanan Lima'nın şutunda top az farkla dışarı gitti.
47. dakikada Manisa FK'nın hızlı gelişen atağında Diallo ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesiyle yere düştü. Seken topa Bekir Karadeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
58. dakikada Bekir Yılmaz, rakibinin ayağına basarak düşürmesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Hakemler: Sarper Barış Kaya, Cem Özbay, Ömer Lütfü Aydın
Manisa FK: Erhan, Sertan, Graovac (Muhammet Ensar Akkün dk. 70), Sinan, Alberk, Oğuz (Proca dk. 70), Burak, Topalli (Doğukan dk. 79), Bekir Karadeniz, Diallo (Honi dk. 70), Lima (Dokanovic dk. 89)
Yedekler: Eren, Ofkir, Kazım, Bedirhan, Bartu
Teknik Direktör: Levent Devrim
Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Melih, Metehan, Santos, Ömer (Mehmet dk. 61), Tugay (Taşkın dk. 61), Seslar (Regattin dk. 75), Saiz (Recep dk. 61), Bekir Yılmaz, Ampem, Rosario (Bruno dk. 81)
Yedekler: Berke, Kubilay, Robin, Ribeiro, Berkay,
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Topalli (dk. 32), Bekir Karadeniz (dk. 47) (Manisa FK), Ampem (dk. 13), Seslar (dk. 20) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Bekir Yılmaz (dk. 58) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Oğuz, Muhammet Ensar Akkün (Manisa FK), Tugay, Saiz (Eyüpspor) - MANİSA
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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