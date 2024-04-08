Manisa FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Kulübü Yöneticileri, TFF'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurula Gitmesini İstiyor

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini söylediler. Siyah-beyazlı yöneticiler, bu konuda pazartesi günü noter huzurunda kulüp olarak 7 delegeyle birlikte imza vereceklerini de belirttiler.