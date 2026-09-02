Manisa FK, Iğdır FK maçı için Ankara'ya hareket etti
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Manisa FK, hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gitti. Yarın saat 17.00'de Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Ankara'da oynanacak mücadelede düdüğü hakem Süleyman Bahadır çalacak.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK ile karşılaşacak olan Manisa FK, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı. Siyah-beyazlı ekip, ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlarken, ardından Ankara'ya hareket etti.
Manisa FK ile Iğdır FK arasındaki mücadele, yarın saat 17.00'de Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Bahadır'ın yardımcılıklarını Güner Mumcu Taştan ve Yusuf Şimşek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikail Cihangir olacak.
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