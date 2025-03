Manisa FK, Iğdır FK'ya 1-0 Yenildi

Spor

- Manisa FK- Iğdır FK maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Manisa FK-Iğdır FK maçı sonrası, teknik sorumlular Mehmet Mesut Tüfenkoğlu ile Mete Işık açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 28. haftasında Manisa FK, evinde karşılaştığı Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Her iki takım adına zor bir maç olduğunu belirten Manisa FK Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, "Ligin dibinden kurtulmak için mücadele vermekteyiz. Bu nedenle 3 puan alıp, ligde üst sıralara çıkma arzusundaydık. Müsabaka içerisinde iyi bir savunma yaprak, kontrataklarla gol aradık. Iğdır, iyi bir takım. Önde baskı ile sonuca gidebileceklerini biliyorduk. Nitekim 70'li dakikalarda karambolden yediğimiz gol ile mağlup duruma düştük. Ligin boyu kısaldıkça maçlar daha zor hale gelmeye başladı. Bir an önce toparlanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefindeyiz" dedi.

Iğdır FK cephesi

Son haftalarda oyunlarında iyi yönde bir aşama kaydettiklerini belirten Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, "İyi oyunumuza paralel olarak puanlar kazanıyoruz. Önümüzdeki haftalar daha güzel oyunlar oynayıp, puanlar almaya devam edeceğiz. Iğdırspor çok iyi bir takım. Çok çalışıyoruz. Daha iyi, daha çağdaş bir futbol oynamak için uğraşıyoruz. Manisaspor'u da kutluyorum. Onlar da ellerinden geldiğince mücadele ediyorlar. İlk yarı yüzde 70'e yüzde 30 bir topa sahip oranımız vardı. Oldukça baskılı oynadık. İlk yarı maçı bitirebilirdik. Şanssızlık ve kendi beceriksizliklerimiz sebebiyle skoru bulamadık. Maçı 1-0 kazandık, 3 puana ulaştık. Manisaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz" diye konuştu.