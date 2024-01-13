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Manisa FK, ikinci yarıya Kocaelispor maçıyla başlıyor - Son Dakika
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Manisa FK, ikinci yarıya Kocaelispor maçıyla başlıyor

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Mustafa Dalcı, takımının zorlu bir rakiple mücadele edeceğini belirtirken, hedeflerinin üst sıralar olduğunu söyledi. Manisa FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi.

Manisa FK, ikinci yarıya Kocaelispor maçıyla başlıyor
13.01.2024 - 12:23,  Güncelleme: 12:43
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MANİSA,

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 19 puanla 11'inci sırada tamamlayıp Osman Özköylü'nün yerine teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Mehmet Ali Özer görev alacak.

Takımıyla ilk maçına çıkacak Mustafa Dalcı, zorlu bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Devre arasında takviyeler gerçekleştirdik. İyi çalıştık ve yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Kocaelispor direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veriyor. Bizim de hedefimiz üst sıralar" dedi. Daha önce Çaykur Rizespor'dan John Mary ve Alberk Koç ile Uşakspor'dan Ömer Faruk Çalışkan'ı kadrosuna dahil eden Manisa FK, ara transferde son olarak Somaspor'dan stoper Muhammet Ensar ve Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşkın'la sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA
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