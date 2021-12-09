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Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü

09.12.2021 17:21
Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü

Manisa Futbol Kulübü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Manisa Futbol Kulübü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bünyesinden yetiştirdiği futbolcuları kulübe ve Türk futboluna kazandıran Manisa Futbol Kulübü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar ve Ahmet Karadağ, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile makamında bir araya geldi. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'a kulübe verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Vekili Engin Anlı, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye'nin sayılı okullarından biri. Manisa Futbol Kulübü olarak üniversitemizle eğitim, spor, araştırma, geliştirme gibi birçok alanda işbirliği yapmak için bir protokol hazırladık. Protokol kapsamında Kulübümüz ile MCBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Olimpik Çalışmalar Uygulamalar ve Araştırma Merkezi arasında eğitim ve kurslarda işbirliği yapılacak. Burada amacımız sporcularımız ile üniversitemiz arasında karşılıklı bilgi alışverişinin sağlıklı bir şekilde yapılması. Buradaki hocalarımızın bizlere katacağı çok önemli bilgi ve birikimler var. Bu protokolün hazırlanmasında ve uygulanacak olmasında emeği geçen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Ataç ve değerli hocalarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü'ne her anlamda destek olmaya hazır olduklarını belirten MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise "Manisa Futbol Kulübü, ilimizi Türk futbolunda temsil eden, yetiştirdiği sporcularla da örnek bir kulüp. Sporcunun sadece fiziki değil, eğitim ve ahlaki yönden de kendini geliştirmesi günümüzde çok önemli. Spor bireyler için çok önemli bir alan haline geldi. Bunun bilincinde olarak Manisa Futbol Kulübü'ne her türlü desteği vermeye hazırız. Bu protokolle de gençlerimiz ve sporcularımız için çok faydalı programlar yapacağız. Manisa Futbol Kulübü'ne bu anlamda teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçte birlikte daha çok işbirliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Engin Anlı ve MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç, Manisa FK ile MCBÜ arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolünü imzaladı. Başkan Vekili Anlı, Prof. Dr. Ataç'a kulübün ürünlerinin yer aldığı hediyeler takdim etti. - MANİSA

Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü
Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü
Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ahmet Ataç, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü - Son Dakika Spor


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