Manisa FK ile Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Şenol Bektaş

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal - Bedirhan, Tugay, Graovac, Furkan, Burak, Oğuz (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit), Gakpa (Dk. 82 Bekir), Topalli (Dk. 79 Tabla), Diallo (Dk. 88 Doğukan), Lima

ŞANLIURFASPOR: Tokataev - Semih, Mehmet, Ndiaye, Barış Gök, Cumali, Barış Ekincier (Dk.75 Seyit), Abdullah (Dk. 65 Adem), Thill (Dk. 88 Hüseyin), Mert (Dk. 65 Toure), Muhammet

GOLLER: Dk. 6 (Pen.) Gakpa (Manisa FK), Dk. 15 Thill (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Barış Gök, Tokataev ( Şanlıurfaspor)

1'inci Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Manisa Futbol Kulübü, ilk yarının son haftasında kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Şanlıurfaspor ile yenişemedi: 1-1. Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibihin golünü 6'ncı dakikada penaltıdan Gakpa, konuk ekibin golünü ise 15'inci dakikada Thill attı. Galibiyet hasretini 3 haftaya çıkaran siyah-beyazlı ekip bu skorla ilk yarıyı 19 puanla tamamladı. Şanlıurfaspor da puanını 16 yaptı.

3'üncü dakikada Manisa FK atağında Topalli, rakibi Mehmet'in müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Burak Olcar, penaltı noktasını gösterdi.

6'ncı dakikada penaltıda topun arkasına geçen Gakpa, topu ağlara gönderdi: 1-0.

7'nci dakikada Manisa FK'da, Lima savunma arkasına kaçtı, ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Lima'nın şutu kaleciden döndü.

15'inci dakikada skor eşitlendi. Şanlıurfaspor'un kullandığı kornerde topu kale içerisinde ortalayan Barış Ekincier'in ortasına yükselen Thill, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

55'inci dakikada Gakpa'nın soldan kale içerisine ortaladığı topa gelişine dokunan Diallo'nun şutu üstten auta çıktı.

Maç 1-1 sonuçlandı.