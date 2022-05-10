Manisa FK korkulu rüya görmek istemiyor - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybedip alt sıralara gerileyen ve matematiksel olarak küme düşme ihtimali olan Manisa Futbol Kulübü, cumartesi günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçına kilitlendi. Son haftayı bay geçirecek olan siyah-beyazlılar kendisi için son maç niteleğindeki Tuzla randevusunu kazandığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın kümede kalışını ilan edecek.

Manisa FK, yenilgi ve beraberlik durumunda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. Teknik direktör Levent Bayraktar, Play-Off'u hedefleyen Tuzlaspor'la çok kritik bir maça çıkacaklarını söyledi. Manisa halkından destek beklediklerini belirten Bayraktar, "Biz kazanıp sezonu rahat bitirmek istiyoruz. Son 3 maçı maalesef kaybettik. Sezonun son maçına çıkıyoruz, kazanmaktan başka çaremiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz" dedi.