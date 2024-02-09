Manisa FK, Marvin Gakpa ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Manisa FK, Marvin Gakpa ile yollarını ayırdı

Manisa FK, Marvin Gakpa ile yollarını ayırdı

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Marvin Gakpa ile ara transfer döneminin son gününde yollarını ayırdı. Gakpa, 2021-2022 sezonundan beri takımda forma giyiyordu ve bu sezon 14 lig maçında 1 gol attı. Kulüp, Gakpa'ya teşekkür mesajı yayınladı.

09.02.2024 15:42  Güncelleme: 15:43
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MANİSA,

1'inci Lig'deki Ege ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ara transfer döneminin son gününde yabancılarından Marvin Gakpa'yla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp 2021-2022 sezonundan beri takımda forma giyen Fransız orta saha oyuncusuna yayınladığı mesajla teşekkür etti. Manisa'nın 2021'de Paris FC takımından aldığı Gakpa bu sezon 14 lig maçına çıkarak 1 gol attı.

Kaynak: DHA

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