Manisa FK, Marvin Gakpa ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Manisa FK, Marvin Gakpa ile yollarını ayırdı

Manisa FK, Marvin Gakpa ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Marvin Gakpa ile karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını duyurdu. Kulüp, Gakpa'ya verdiği emekler için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

09.02.2024 16:11
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2021 yılından beri top koşturan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Fransız asıllı futbolcu Marvin Gakpa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Manisa Futbol Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marvin Gakpa'ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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